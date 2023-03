Sas, accordo con Amadeus per i servizi Ndc

Migliorare l’esperienza di acquisto su tutti i canali distributivi. Questo l’obiettivo del nuovo accordo siglato da Amadeus e Sas.

Attraverso l’intesa, la compagnia potrà beneficiare dei servizi di Amadeus Altéa nella distribuzione di offerte di merchandising avanzate tramite Ndc. In questo modo, gli agenti di viaggi potranno accedere al contenuto Ndc del vettore attraverso Amadeus Travel Platform.



"Abbiamo raggiunto un accordo con Amadeus che risponde alle nostre esigenze di distribuzione in continua evoluzione, supporta la nostra strategia di business e offre agli agenti di viaggio partner un accesso facile ed efficiente ai contenuti proposti da Sas - spiega in una nota Kati Andersson, vp digital transformation di Sas -. Continueremo a fornire agli agenti di viaggi il maggior numero possibile di scelte per accedere alle nostre tariffe e ai nostri contenuti ancillari".



“Forte dell'esperienza di Amadeus sia come aggregatore che, come fornitore di It, siamo in una posizione unica per offrire le migliori soluzioni del settore per entrambe le parti, con l'aggregazione completa del contenuto NDC e non-NDC attraverso Amadeus Travel Platform, in grado di offrire nuove funzionalità di distribuzione per le compagnie aeree e la massima efficienza per le agenzie di viaggio", aggiunge Gabriele Rispoli, direttore commerciale di Amadeus Italia, Israele, Grecia e Cipro.