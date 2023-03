Genova: 23 rotte nell’orario estivo dell’aeroporto

Saranno 8 le compagnie aeree impegnate sull’aeroporto di Genova nell’orario estivo al via a partire da domenica prossima. Per il Cristoforo Colombo il network della summer prevede 23 rotte, 13 delle quali internazionali.

Tra le novità del periodo il collegamento bisettimanale per Londra Gatwick di Vueling, mentre da martedì la compagnia spagnola riprenderà il collegamento Genova-Barcellona, tre volte alla settimana. Volotea sposterà il suo collegamento bisettimanale per Parigi dall’aeroporto di Charles De Gaulle a quello di Orly, affiancandosi a Vueling. Anche Ryanair incrementerà le frequenze del collegamento con Londra Stansted, che sarà operativo fino a sei volte a settimana; il vettore manterrà anche i voli per Manchester e Dublino così come quelli per Bucarest e Bruxelles, tutti bisettimanali.



Fra le major spicca il volo giornaliero per Monaco di Air Dolomiti, mentre Klm porterà fino a nove voli alla settimana il suo operativo da e per l’hub intercontinentale di Amsterdam. “La connettività aerea è anche uno strumento a servizio del turismo incoming dall’Italia e dall’estero – commenta il presidente dell’aeroporto di Genova Paolo Odone -. I nostri dati dicono che i flussi da mercati collegati da voli diretti nel 2022 sono cresciuti tre volte più della media, già molto positiva. Da evidenziare anche le opportunità legate ai collegamenti con gli hub di Amsterdam, Monaco e Roma, che consentono di volare tra Genova e centinaia di aeroporti in Europa e nel mondo”.