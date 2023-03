Emirates, nuovi kit di cortesia per i bambini

Emirates coccola i piccoli passeggeri. La compagnia aerea lancia una nuova gamma di giocattoli e borse da collezione per i bambini fino ai 12 anni.



Progettati con materiali sostenibili da un team creativo di designer di interni, specialisti di marketing e di prodotto, i nuovi kit di cortesia di bordo sono disponibili in versioni diverse per le fasce 0-2 anni, 3-6 e 7-12.

Due i temi che caratterizzano i gadget: ‘In giro per il mondo’ e ‘Diversità’.



Ogni kit è certificato per la sicurezza da Intertek, in conformità con gli standard di sicurezza dei giocattoli EN71 e degli standard del Golfo.