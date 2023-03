Nuovo vettore nei cieli della Thailandia: nasce Really Cool Airlines

Si chiama Really Cool Airlines il nuovo vettore che dovrebbe decollare entro la fine dell’anno dagli aeroporti della Thailandia.

Il vettore, ha dichiarato il suo ceo Patee Sarasin, annuncerà il suo network di collegamenti entro la fine di giugno e si concentrerà sui voli internazionali.

Lo slogan della compagnia aerea è ‘We Fly the Future’ e, come spiega TravelMole, l'intenzione è quella di posizionarsi a metà strada tra low cost e full service. "Siamo entusiasti e pronti a presentare Really Cool Airlines per offrire un'esperienza straordinaria ai passeggeri" ha aggiunto.



Patee, che in precedenza era l'amministratore delegato del vettore low cost tailandese Nok Air, ha affermato che la nuova compagnia supererà gli standard precedenti di servizio. Il vettore, precisa il Ministero dei Trasporti tailandese, è una delle quattro startup nel mondo dell’aviation in lizza per ottenere la licenza a operare.