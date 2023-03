Ita Airways, più voli su Parigi e Nizza nella stagione estiva

Ita Airways potenzia la sua presenza sul mercato francese per il picco della stagione estiva. A partire dal 1° giugno la compagnia aggiungerà frequenze supplementari sulle rotte Charles De Gaulle-Roma Fiumicino e Nizza-Roma Fiumicino.

Con il lancio di nuove frequenze aggiuntive giornaliere da Parigi e Nizza, Ita Airways opererà nel picco dell'estate 2023 fino a 92 voli settimanali e fino a 14 voli giornalieri di andata e ritorno tra i due Paesi, in connessione attraverso l'hub di Roma Fiumicino con le 64 destinazioni mondiali della compagnia, incluse le 10 di lungo raggio e quelle vacanziere del Mediterraneo.



In dettaglio, il collegamento aereo tra Francia e Italia nel cuore della stagione estiva è assicurato da 7 voli giornalieri di andata e ritorno da Parigi CDG/ORY a Milano Linate (dal lunedì al venerdì), 3 il sabato e 5 la domenica; 4 voli giornalieri di andata e ritorno da Parigi CDG a Roma FCO; 3 voli giornalieri di andata e ritorno da Nizza a Roma FCO.



Per sostenere la nuova offerta, il vettore lancia un'importante campagna pubblicitaria che sarà on-air nell’area di Parigi fino al 16 aprile con le più iconiche e ambite mete italiane del turismo e sarà visibile attraverso affissioni digitali nelle zone di maggiore traffico di Parigi, tra cui stazioni ferroviarie, della metropolitana, centri commerciali e aree business, e sui canali web, con la presenza su siti e principali network del Paese.