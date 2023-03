Attacco hacker: irraggiungibili i siti del Ministero dei Trasporti e dell'Atac

Un attacco hacker ha colpito nelle socrse ore alcuni siti istituzionali italiani, tra cui quello del Ministero dei Trasporti, che in questo momento risulta non accessibile.

Come riporta corriere.it, la rivendicazione è arrivata dal gruppo filorusso 'Noname 057'.



In base alle informazioni disponibili in questo momento non ci sarebbero rischi per i dati, ma l'attaco avrebbe casuato il blocco degli accessi. L'attacco, che ha colpito anche il sito dell'Atac (l'azienda di trasporto pubblico di Roma) è stato portato a termine inviando una considerevole mole di file da migliaia di pc infetti in tutto il mondo.



Per quanto riguarda il sito Atac, rimangono attive le macchine per i biglietti nelle stazioni, mentre sono offline i servizi di bigliettera nelle sedi dell'azienda. Il servizo viene invece erogato regolarmente, chiarisce una comunicazione della stessa Atac, e i sistemi di gestione operativi sono tutti funzionanti.