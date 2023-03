Sita e Lufthansa, intesa per risolvere il problema dei bagagli disguidati negli aeroporti

Ridurre i costi dei bagagli disguidati e migliorare l’esperienza di viaggio dei passeggeri. Questo l’obiettivo della nuova collaborazione avviata da Sita e Lufthansa. Il fornitore di soluzioni tecnologiche per il trasporto aereo e la compagnia hanno infatti unito le forze per automatizzare le operazioni di reimbarco di borse e valigie con il nuovo tool WorldTracer Auto Reflight.

La soluzione reimbarca i bagagli in modo digitale, senza necessitare di alcun intervento umano, riduce i costi e i disagi e contribuisce a incrementare nel settore soluzioni più sostenibili e vicine all’obiettivo di zero emissioni di CO2.



L’operazione vuole risolvere uno dei problemi che dopo la pandemia ha interessato in particolar modo gli aeroporti europei. La carenza di personale negli scali ha portato infatti a numerose irregolarità nella gestione dei bagagli (oltre 4 milioni di borse e valigie disguidate durante le coincidenze dei voli), causando per il settore dell’aviazione costi per 2,2 miliardi di dollari.



Come funziona

Il nuovo strumento di Sita avvisa istantaneamente i passeggeri al loro arrivo di eventuali ritardi nella consegna dei bagagli, raccogliendo i dettagli sulla consegna e consentendo al pax di evitare l’attesa. Inoltre, suggerisce automaticamente l’itinerario di volo più adatto per i bagagli urgenti (senza passeggero).



Secondo le stime di Sita, la diffusione dell’automazione del reindirizzamento dei bagagli potrebbe far risparmiare al settore 30 milioni di dollari all’anno di costi associati a bagagli mal gestiti. “Il nostro obiettivo è fare in modo che quando un bagaglio viene gestito in modo errato, venga ricongiunto al suo proprietario nel modo più semplice e veloce possibile”, conclude Sergio Colella, presidente Europa di Sita.