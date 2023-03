“Sud Italia e isole sono ben lungi dall'aver espresso tutto il loro potenziale turistico. Per Michael O'Leary, ceo di Ryanair, il futuro della compagnia aerea dovrà passare da un'implementazione dei collegamenti nel Meridione non solo per sostenere l'alta domanda domestica, ma anche il crescente interesse che tutt'Europa sta manifestando verso l'area a partire dalla ripresa post pandemica.

Celebrati i primi 20 anni d'attività con l'inaugurazione di due nuovi terminal manutentivi all'aeroporto di Bergamo Orio al Serio, un investimento da circa 20 milioni di euro, Ryanair mette al centro delle future strategie di sviluppo l'Italia, non reputando ancora conveniente né il lancio di operativi di lungo raggio verso l'America, né tanto meno di medio raggio verso l'area del Golfo. Al posto di un eventuale volo sulla tratta Milano-Boston, ad esempio, la compagnia riesce a garantirne ancora quattro a pieno regime nello stesso giorno in Europa...”. (L'intervista prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)