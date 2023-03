Corsa ai voli sull’Arabia Saudita: Jazeera Airways pronta a posizionare una base low cost

È una vera e propria corsa a ricercarsi uno spazio all’interno del piano di crescita nel turismo a colpi di investimenti multimiliardari in Arabia Saudita. L’ultimo in ordine di tempo riguarda il piano per la creazione di una compagnia low cost da basare sullo scalo del King Fahd International Airport di Damman.

Il progetto porta la firma di Jazeera Airways, il vettore kuwaitiano, che ha anticipato l’intenzione di prendere casa anche nel regno saudita, senza entrare in diretta competizione con Saudia e Ria.



Secondo quanto riportato da Simpleflying, il progetto prevederebbe il dirottamento di una parte della flotta di A320 sullo scalo saudita con l’obiettivo di inserirsi sulle rotte di corto-medio raggio.