L’estate di Tap Air Portugal tra Napoli e Stopover

"Rilancio del progetto Stopover in collaborazione con Turismo de Portugal e incremento dell'offerta del volo su Napoli da Lisbona. È una summer ricca di novità quella messa in campo da Tap Air Portugal, al centro dell'attenzione anche per le mire dei grandi gruppi europei dopo che il Governo del Paese ha deciso di avviare il processo di privatizzazione. A livello operativo sull'Italia la compagnia conferma le destinazioni della scorsa estate (Milano Malpensa, Roma Fiumicino, Venezia, Firenze e Bologna) e riapre la rotta sul Capodichino con 8 frequenze alla settimana e un aumento della capacità del 20 per cento grazie al cambio dell'aeromobile utilizzato. Per favorire il turismo in Portogallo, inoltre, la compagnia ha rimesso in pista il programma Stopover...". (Prosegue sulla Digital edition di TTG Magazine)