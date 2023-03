È stata rinviata al 21 giugno la data dell’adunanza di esame delle domande dei creditori di Blue Panorama. La decisione è stata presa dal Giudice delegato per la liquidazione su istanza dei curatori. La data era stata inizialmente fissata per il 3 maggio.

Questo rinvio consentirà ai creditori stessi di avere maggior tempo a disposizione per inviare le insinuazioni al passivo, ricorda Federconsumatori: la nuova scadenza è stata infatti fissata al . La documentazione dovrà essere inviata all’indirizzo di

posta elettronica certificata della procedura lg87.2022milano@pecliquidazionigiudiziali.it.



L’asta

Resta invece invariata l’altra scadenza, ovvero quella fissata per l’asta per la cessione dell’intero ramo d’azienda della compagnia aerea, con prezzo base a 500mila euro.



Il termine ultimo per la presentazione delle offerte è previsto per il 28 marzo.