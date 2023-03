Guarda ancora a Est la classifica dei migliori aeroporti internazionali. L’edizione 2023 dei tradizionali riconoscimenti di Skytrax premia ancora una volta lo scalo di Singapore Changi, che si piazza al primo posto davanti all’Hamad International Airport di Doha e Tokyo Haneda. Ma la vera sorpresa è il risultato ottenuto da Roma Fiumicino, solitamente in posizioni di rincalzo, e che invece quest’anno è riuscita a risalire fino alla 13esima posizione.

Riscatto Europa

Tornando invece alla classifica generale ai piedi del podio si trova lo scalo Incheon di Seul davanti a Parigi Charles de Gaulle, che diventa così l’aeroporto top del Vecchio Continente. La top ten viene poi completata da una pattuglia ancora europea con Istanbul, Monaco, Zurigo e Madrid Barajas in decima posizione preceduto da Tokyo Narita. Delusione invece per quanto riguarda gli scali del Nord America, che compaiono solo al 18esimo posto (Seattle) e 20esimo (Vancouver).



“Dopo essere stato gravemente colpito durante la pandemia di Covid-19, è piacevole notare che il numero di passeggeri all'aeroporto di Changi è ora a circa l'80% dei livelli pre-Covid-19 e dovrebbe tornare ai livelli pre-pandemia entro il 2024 – si legge in una nota di Skytrax -. Questo riconoscimento per l'aeroporto Changi è da parte dei clienti dell'aeroporto e serve a sottolineare la popolarità dell'aeroporto tra i viaggiatori aerei internazionali. Vincere questo premio come miglior aeroporto del mondo è un chiaro riconoscimento del lavoro di squadra di tutto il personale".