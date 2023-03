Emirates: parte dall'A380 il restyling della livrea

Dopo oltre vent’anni Emirates si rifà il look con un ammodernamento della livrea degli aerei, pur mantenendo l’impostazione di base. Il restyling è stato svelato prima attraverso i social media, con le immagini del primo A380 riverniciato, e poi confermato dalla stessa compagnia.

"La livrea degli aerei è il marchio più immediatamente riconoscibile per qualsiasi compagnia aerea – commenta il presidente Tim Clark -. È una rappresentazione visiva della nostra identità unica, qualcosa che indossiamo con orgoglio e mostriamo in tutte le città in cui voliamo in tutto il mondo. Stiamo aggiornando la nostra livrea per mantenerla moderna, senza perdere gli elementi chiave della nostra identità come la bandiera degli Emirati Arabi Uniti sulla nostra pinna posteriore e la calligrafia araba”.



Il precedente restyling risaliva al 1999 quando Emirates rimise mano alla livrea originale risalente all’anno del lancio della compagnia, il 1985.