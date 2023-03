“Per ora incassiamo il successo del raddoppio del volo per New York e stiamo analizzando altre tratte nel Nord America”. Roberto Barbieri, amministratore delegato della Gesac, la società di gestione dello scalo di Napoli, incassa il risultato positivo ottenuto sul volo United verso New York, che nell’altissima stagione diventerà bigiornaliero, e non chiude le porte a nuova opportunità transatlantiche.

Tuttavia, ricorda, “Napoli non è un hub e il nostro lavoro è assicurare collegamenti con i maggiori hub per garantire un'alta connettività e consentire ai nostri passeggeri di raggiungere da Napoli il resto del mondo”.



