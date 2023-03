Gnv, il piano dei collegamenti verso la Sicilia da Napoli per l’estate

Il porto di Napoli al centro dell’estate di Gnv. La compagnia di navigazione di prepara ad affrontare l’alta stagione annunciando i collegamenti tra il capoluogo campano e la Sicilia.

Le navi Gnv opereranno partenze giornaliere verso Palermo e settimanali verso Termini Imerese.



Per incentivare le prenotazioni, in occasione della Festa del papà, la compagnia prevede inoltre riduzioni fino al 35% per i viaggi programmati da venerdì 17 a lunedì 20 marzo. L'agevolazione è prevista sia sui collegamenti verso la Sicilia, che su quelli diretti in Sardegna, in partenza dagli scali di Civitavecchia, Genova e Napoli.



In termini di andamento del booking, le linee in partenza da Napoli stanno già riscontrando un buon successo sin dal momento dell’apertura delle vendite, registrando un incremento del 30% del volume delle prenotazioni rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Particolarmente buona la performance della tratta Napoli-Palermo, che sta registrando un aumento dell’advance booking del 23%.