Roma Fiumicino, a Swissport i servizi di assistenza a terra per Aeromexico

A partire dal 26 marzo sarà Swissport a fornire tutte le attività di assistenza a terra per i collegamenti aerei intercontinentali di Aeromexico. La società ha infatti vinto la gara per l’aggiudicazione dei servizi aeroportuali di ground handling per il vettore messicano all’aeroporto di Roma Fiumicino, dove la compagnia aerea approderà proprio dal 26 marzo con l’apertura del volo diretto tra Roma e Città del Messico.

“Aeromexico - afferma Marina Bottelli, amministratore delegato di Swissport Italia - può contare sulla riconosciuta esperienza di Swissport, un partner affidabile pronto a offrire una vasta gamma di servizi tra l'atterraggio e il decollo dei propri voli”.

"Il nostro lancio in Italia appena nove mesi fa - aggiunge -, quando abbiamo rilevato anche l'handling completo dell'hub di Ita Airways, è stato un grande successo, e siamo lieti che il nostro portafoglio clienti continui a crescere e includa ora 50 compagnie aeree”.



I nuovi voli

Inizialmente Aeroméxico effettuerà quattro voli settimanali con un Boeing 787, che saliranno a sette a partire da metà giugno. Swissport, invece, è sbarcata in Italia lo scorso luglio, prima a Roma Fiumicino e da ottobre 2022 anche a Milano Linate. Dagli esordi ad oggi ha già assistito oltre 4,8 milioni di passeggeri e gestito quasi 42mila voli in partenza.



I termini dell'accordo

La nuova partnership con Aeroméxico avrà durata triennale, fino a marzo 2026, e Swisspor fornirà al vettore i servizi ai passeggeri, quelli di rampa, pulizia e sicurezza degli aeromobili. I servizi ai passeggeri comprendono le operazioni di accettazione e di imbarco, l’ospitalità nelle lounge dei passeggeri Vip e frequent flyer, l’assistenza ai minori non accompagnati, il Lost & Found; i servizi di rampa prevedono, invece, l’assistenza agli aeromobili in partenza e in arrivo e le operazioni di carico e scarico dei bagagli.



Swissport si occuperà inoltre della sorveglianza degli aeromobili durante il transito a Fiumicino e dei servizi di 'Cleaning and Aircraft Cabin Search', svolti dal proprio provider che effettuerà i controlli di sicurezza durante le pulizie della cabina.