Taxi aerei, Volocopter si allea con Sita per lo sviluppo dei vertiporti

Un altro passo verso l’era della mobilità aerea urbana. Volocopter, società che ha progettato il taxi aereo elettrico VoloCity, ha avviato una collaborazione con Sita, per la creazione di sistemi It e digitali per i vertiporti.

La partnership si propone di plasmare gli standard del settore dell'aviazione.



Sita metterà a disposizione la sua esperienza nel trasporto aereo per la mobilità aerea urbana, sviluppando nuovi standard operativi e un'esperienza digitale per i passeggeri.



“Volocopter è in pole position nel settore, perché è la prima realtà ad aver realizzato i taxi aerei elettrici - commenta in una nota Sergio Colella, presidente Europa di Sita -. Noi di Sita svolgeremo un ruolo chiave nella realizzazione di questo nuovo mondo digitale della mobilità aerea urbana e nella definizione di un approccio fluido e più intelligente al trasporto aereo in un ambiente urbano. Insieme passeremo dalla teoria alla pratica già nel 2024, quando ci aspettiamo che i primi velivoli commerciali eVTOL prendano il volo.”



Una volta in attività, il taxi aereo di Volocopter opererà rotte nelle megalopoli congestionate. “Volocopter - spiega Christian Bauer, chief commercial officer di Volocopter - adotta un approccio olistico all'ecosistema. Lavoriamo di concerto con i nostri partner e ci prepariamo alle operazioni commerciali. Questo comporta la creazione delle infrastrutture necessarie, la manutenzione, le operazioni di volo, l'It e i servizi ai clienti”.