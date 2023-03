Spagna, lunghe file per i controlli a Madrid Barajas: i vettori chiedono soluzioni

La mancanza di personale per i controlli, con conseguenti code ai varchi, colpisce anche l'aeroporto di Barajas. I problemi che si erano presentati nel 2022 si stanno ripetendo nel 2023.

Come riporta preferente.com il presidente di Ala (l'associazione delle compagnie aeree) Javier Gándara ha chiesto un intervento del ministero dell'interno affinché dispiebghi il personale necessario per gestire i passeggeri.



Secondo i dati, durante lo scorso fine settimana oltre mille persone sono state colpite dalle code nei terminal 1 e 4. Solo nel 2023, inoltre, 4.500 passeggeri sono stati colpiti da ritardi o cancellazioni.



Il presidente dell'associazione mette anche in evidenza il danno di immagine, dal monento che l'aeroporto rappresenta la prima percezione dei visitatori che arrivano a Madrid.