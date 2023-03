Blue Panorama va all’asta, prezzo di partenza mezzo milione di euro. In attesa dell’udienza dei creditori per l’esame del passivo dell’ormai ex compagnia del Gruppo Uvet, fissata per il prossimo 3 maggio, i liquidatori giudiziali hanno deciso di reimmettere sul mercato il vettore, provando a procedere con l’intero ramo d’azienda.

Le scadenze

Secondo quanto riportato da Teleborsa, le offerte dovranno pervenire ai liquidatori giudiziali entro le ore 12 del prossimo 28 marzo, per poi procedere il giorno successivo all’esame delle proposte. Unica incognita al momento in questo procedimento se nel pacchetto potrà essere incluso anche la licenza di operatore aereo.



I creditori

Intanto nel procedimento riguardante la compagnia, ferma ormai dal mese di ottobre del 2021, è stata fissata anche un’altra scadenza, quella del 3 aprile, data entro la quale dovranno pervenire la domande di insinuazione al passivo da parte dei creditori.