Nuovo incremento delle frequenze sul volo tra Milano e Hong Kong per Cathay Pacific. La compagnia aggiungerà il terzo volo settimanale a partire dal prossimo primo luglio, dopo avere annunciato il raddoppio poche settimane fa.

Il nuovo schedule prevede quindi collegamenti da Milano Malpensa per l'aeroporto internazionale di Hong Kong, in partenza il lunedì, il giovedì e il sabato alle 12:35. L'annuncio coincide anche con la revoca dell'obbligo di indossare la maschera annunciata all'inizio del mese da parte del Governo.



“Il mercato italiano - ha affermato Daniele Bordogna, regional head of trade sales Europe di Cathay Pacific - ha risposto molto bene al recente annuncio del secondo volo e, con una domanda in continua crescita, vogliamo incentivare ulteriormente il collegamento tra Milano e Hong Kong, un asse importante e strategico da entrambe le parti, sia per il business che per i viaggi di piacere. Hong Kong è sicuramente uno dei crocevia orientali più importanti, che collega molte destinazioni dell'area Asia-Pacifico che fanno infatti parte del network della compagnia.