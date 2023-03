Ita Airways: Volare chiude il primo anno con 1 milione di iscritti

Volare, il programma di fidelizzazione di Ita Airways, a 12 mesi esatti da suo debuitt arriva a 1 milione di iscritti. Al milionesimo membro è stato conferito lo stato Executive "un livello esclusivo a cui il cliente accederà direttamente dal Club Smart", come si legge in una nota della compagnia.

Inoltre il programma, in occasione del suo primo anniversario, offre una serie di offerte, come i doppi punti per i voli effettuati a marzo e un welcome bonus per i nuovi iscritti.



Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways e ceo Volare, commenta: “Il risultato raggiunto e queste iniziative confermano come Ita Airways stia continuando a lavorare per il suo obiettivo primario di porre il cliente al centro del business, con un programma che ruota intorno alle sue esigenze e questo traguardo ne è una conferma”