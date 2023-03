Qatar Airways aumenta le frequenze su Milano: 21 voli settimanali

Passano da 16 a 21 i voli settimanali programmati da Qatar Airways su Milano. La compagnia ha annunciato al'Itb di Berlino un ampliamento delle operazioni che coinvolge anche l'Italia.

Nel corso dell'evento il vettore ha anche precisato che nel 2023 debutteranno nel network 7 nuove destinazioni: Chittagong, Juba, Kinshasa, Lione, Medan, Tolosa e Trabzon.



Inoltre prosegue la ricostruzione della rete di collegamenti, che vede il ritorno delle operazioni su 11 mete: Pechino, Birmingham, Buenos Aires, Casablanca, Davao, Marrakesh, Nizza, Osaka, Phnom Penh, Ras Al Khaimah e Tokyo Haneda. Per diversi aeroporti sono inoltre previsti aumenti negli operativi.



"Con l'espansione della nostra flotta - commenta l'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker -, della nostra rete, delle nostre partnership e della nostra presenza internazionale, non vediamo l'ora di lavorare insieme per garantire una crescita sostenibile e un futuro avvincente per il settore".