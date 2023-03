Austrian: dopo il ritorno all'utile, network estivo con 120 destinazioni

Saranno oltre 120 le destinazioni programmate per il network estivo di Austrian. Il vettore del gruppo Lufthansa, dopo avere chiuso in utile per la prima volta dal 2019 con un risultato netto da 3 milioni, punta ora alla summer per migliorare ulteriormente le performance.

Nello schedule troveranno posto sette nuove destinazioni rispetto allo scorso anno: Porto, Marsiglia, Billund, Tivat, Tromsø, Vilnius e, per l’Italia, Palermo.



Forte sarà anche l’impegno sul lungo raggio, con un’attenzione particolare per il Nord America, dove Austrian arriverà fino a 33 frequenze alla settimana. Inoltre ci sarà u aumento delle frequenze su Cina e Giappone: nel primo caso il volo su Shanghai raggiungerà tre frequenze alla settimana e quello su Tokyo fino a cinque.