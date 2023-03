Ryanair, O'Leary festeggia i due nuovi hangar a Orio al Serio

di Alberto Caspani

Grazie a un investimento da 20 milioni di euro in due ulteriori hangar manutentivi, Ryanair spinge per il secondo anno consecutivo l’aeroporto di Bergamo Orio al Serio al vertice degli scali europei fra i 5 e i 15 milioni di passeggeri (secondo i dati dell’Associazione Mondiale degli Aeroporti).

La compagnia aerea di Michael O’Leary e Sacbo hanno dunque festeggiato nel modo migliore i 21 anni di partnership strategica, venendo fra l’altro indicati come modello nazionale per iniziative di partenariato pubblico-privato dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini.



“Dei 5 hangar oggi posseduti, i due nuovi permetteranno di trasferire a Bergamo una parte consistente della manutenzione interna di Boeing 737 - ha dichiarato O’Leary alla cerimonia inaugurale - portando a 24 gli aerei basati in S23, con un investimento di oltre 2 miliardi di dollari in Lombardia. Nel corso dell’estate, Ryanair potrà così contare su un totale di 98 veivoli stanziati in 30 aeroporti, con l’obiettivo di trasportare 56 milioni di passeggeri”.



L’operazione ha generato oltre 100 nuovi posti di lavoro e rappresenta un nuovo passo avanti per il raggiungimento delle 200 unità di volo stabilito da Ryanair entro il 2035, per un totale di 100 milioni di passeggeri.