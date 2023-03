di Alberto Caspani

Il 2023 è l’anno della svolta elettrica per Noleggiare. Se l’attuale flotta da 7.400 veicoli salirà a 9.500 entro fine stagione, i mezzi a zero emissioni saranno ben 500, con modelli d’alta gamma in grado di garantire autonomia sino a 350 chilometri.

“Una necessità dettata soprattutto dalla domanda nordeuropea - spiega Franco Tomasi, managing director Noleggiare - che, unitamente al ritorno di nordamericani e viaggiatori dall’Estremo Oriente (Cina inclusa), quest’anno rappresenterà di nuovo il 60% della nostra clientela. Stiamo infatti rilevando un forte advance booking, rivolto soprattutto verso le regioni meridionali: Sicilia, Sardegna e Puglia”.



Grazie all’installazione di colonnine di ricarica in ciascuna delle 50 sedi presenti in Italia e all’adozione di sistemi d’alimentazione universali, il segmento elettrico potrà contribuire al superamento dei già ottimi risultati ottenuti nel 2022, con un netto raddoppio del fatturato.