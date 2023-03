El Al torna in attivo e alza gli obiettivi per il 2023

El Al torna a volare alto. Dopo le difficoltà causate dalla pandemia, la compagnia di bandiera israeliana ha chiuso il 2022 con un profitto netto di 109 milioni di dollari, mettendo a segno il quarto trimestre più redditizio dal 2015 e trasportando oltre 4,1 milioni di passeggeri.

“La crescita complessiva delle entrate è stata del 132% - hanno dichiarato Aurora Mirata e Oranit Beithalahmy, rispettivamente district manager North Italy El Al e Senior Director Central-West Europe & Africa El Al - mentre a gennaio abbiamo trasportato oltre 356mila passeggeri su 2.116 voli per 52 destinazioni nel mondo: questo lascia ben sperare nella possibilità di raggiungere una revenue di 3,5 miliardi di dollari entro il 2028”.



Attualmente El Al effettua 32 voli settimanali fra Italia e Israele, con il numero dii viaggiatori individuali di nuovo in crescita. A fine marzo saranno attivati nuovi collegamenti con Dublino e Tokyo. A. C.