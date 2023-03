Tap in difficoltà per la carenza di personale, l'accusa dei sindacati

Anche Tap potrebbe essere costretta a rivedere l’operativo per la prossima estate a causa delle difficoltà che sta riscontrando nell’assunzione di nuovo personale, fondamentale per sostenere l’aumento dell’offerta.

L’allarme è stato lanciato dalle sigle sindacali portoghesi del settore che in una nota ha spiegato: “La compagnia sta avendo difficoltà ad assumere, in particolare membri dell'equipaggio esperti. L'attuale situazione finanziaria e gli stipendi pagati all'equipaggio di cabina non giustificano più la partecipazione a Tap".



All’origine delle difficoltà, si legge su Simpleflying, ci sarebbero quindi i bassi livelli degli stipendi della compagnia, un tema che aveva portato gli stessi sindacati a indire uno sciopero alla fine di gennaio, sciopero poi revocato in seguito alla riapertura delle trattative con la compagnia.