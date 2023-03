Nuova linea Ferrandina-Matera, siglato il Protocollo di legalità

Procede l’iter per la realizzazione della nuova linea ferroviaria Ferrandina-Matera La Martella. Al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni della criminalità organizzata in materia di appalti, servizi e forniture pubbliche, la Prefettura di Matera, Rete Ferroviaria Italiana, la Commissaria Straordinaria di Governo per la realizzazione dell’opera, Vera Fiorani, e le organizzazioni sindacali di categoria hanno siglato un Protocollo di legalità.

Il documento riguarderà tutta la filiera delle imprese affidatarie dei lavori che a qualunque titolo saranno impegnate nella realizzazione dell’opera e prevede la collaborazione tra la Prefettura e il Gestore dell’infrastruttura per vigilare sul pieno rispetto della legalità nei contratti pubblici, sviluppando, in aggiunta agli standard richiesti dalla normativa, ulteriori forme di controllo, scambio di informazioni e procedure che ne garantiscano la trasparenza.



L’attività rientra fra le iniziative intraprese dal Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, con il coordinamento della struttura Security & Risk, per tutelare la realizzazione di opere e la prestazione di servizi di interesse pubblico da ogni tentativo di infiltrazione da parte della criminalità organizzata.