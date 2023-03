Corsica Sardina Ferries, un’assistente digitale per le prenotazioni

Corsica Sardina Ferries investe in tecnologia. Dopo il lancio della nuova app, la compagnia di navigazione alza il velo su ‘Serena’, la sua assistente digitale, che accompagnerà agenzie e utenti in tutte le fasi della prenotazione, fino alla conferma del biglietto.



Serena è programmata per risolvere dubbi e rispondere a richieste di informazioni attraverso le Faq.

L’assistente digitale apparirà sullo schermo di ogni dispositivo, anche mobile, dopo la selezione della traversata. Oltre a fornire indicazioni sulla programmazione, proporrà sconti dedicati e su misura agli utenti, in base al viaggio selezionato, alle prestazioni e alle disponibilità.



L’iscrizione al Corsica Club consentirà, inoltre, di negoziare per ottenere la tariffa migliore.