Spagna, la strategia del Governo per bloccare i prezzi dei voli sulle Canarie

Un tentativo 'pilota' che potrebbe aprire una nuova stagione nella gestione delle tariffe del trasporto aereo. Il Governo spagnolo scende in campo per difendere le rotte sulle Canarie dall'aumento generalizzato dei prezzi del trasporto aereo. E lo fa seguendo una via innovativa: una "dichiarazione degli obblighi di servizio pubblico". Una proposta che è riuscita a raccogliere i voti sia della maggioranza del Psoe che dell'opposizione del Pp.

Lo scopo dell'iniziativa, come riporta preferente.com sarebbe è sia quello di garantire un servizio regolare sia poter frenare l'impennata dei prezzi con una sorta di calmiere.



Alle compagnie sarebbero infatti posti obblighi in termini di continuità, regolarità, prezzi e capacità minima.



Per alcuni aspetti, il progetto ha dei punti in comune con la continuità territoriale in Italia, ma nel caso spagnolo gli interventi riguarderebbero sia i residenti sia i turisti.



Ora il prossimo passo per Madrid è la valutazione della compatibilità di una norma come quella allo studio con le regole europee e della concorrenza. Ma la speranza è di arrivare a dichiarare i collegamenti tra la Penisola e le Canarie 'Obbligo di servizio pubblico' prima dell'estate.