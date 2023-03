Aeroporti del Nord Est: prevista crescita dell'11% nella stagione estiva

Si prospetta una stagione estiva in ulteriore crescita per il 2023 per il Polo aeroportuale del Nord Est. Le previsioni parlano di un traffico passeggeri in aumento dell’11 per cento, con volumi che arriveranno ormai al 90 per cento rispetto a quelli pre pandemia.

“La capacità che proponiamo con i tre aeroporti è pressoché in linea con l’offerta del 2019 – sottolinea il direttore sviluppo aviation del Gruppo Save Camillo Bozzolo – ed è fondamentale per la costruzione da parte delle agenzie di viaggi di proposte che soddisfino le esigenze del pubblico più allargato e contribuiscano a stimolare nuovi mercati”.



Guardando ai singoli scali, Venezia si conferma terzo gateway nazionale per il Nord America, mentre su Dubai Emirates da inizio giugno porterà a 7 le frequenze settimanali. Prevista anche l’apertura su nuovi mercati con i voli sull’Arabia Saudita, Giordania, Armenia ed Estonia. Per quanto riguarda invece Verona in arrivo un forte potenziamento, oltre 20 punti percentuali, su Germania e Gran Bretagna. Potenziamento anche per Neos, che introdurrà la novità Reykjavik. Infine Treviso, che andrà oltre il 900 per cento sul 2019 grazie agli impegni di Ryanair e Wizz Air.