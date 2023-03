È una vera e propria crociata quella intrapresa dal presidente degli Stati Uniti Joe Biden nei confronti delle fee applicate dalle compagnie aeree (e non solo). L’ultimo attacco riguarda uno dei sovrapprezzi più controversi e oggetto di lunghe battaglie non solo nel Nord America: quella per consentire alle famiglie con figli di potere sedere vicini in aereo.

Secondo quanto riportato dalla Reuters, Biden ha chiesto a tutte le compagnie aeree di eliminare definitivamente questo balzello, considerato altamente ingiusto nei confronti delle famiglie, in particolare quelle con bambini piccoli, che devono avere tutti i diritti di potere essere vicini durante il volo in aereo. Alcuni vettori negli ultimi mesi sono intervenuti cambiando le procedure, ma ora il presidente chiede che la fine della fee coinvolga tutte le compagnie indistintamente.