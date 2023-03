Qatar Airways, l’attrice Deepika Padukone diventa global brand ambassador

Nuova brand campaign per Qatar Airways, lanciata in collaborazione con l'attrice indiana Deepika Padukone (nella foto). Il lancio della campagna è il culmine dell'impegno della compagnia aerea per ridefinire l'esperienza Qatar Airways Premium, in particolare attraverso la presentazione della Qsuite e del The Orchard, che rappresentano il fulcro dell'espansione dell'aeroporto internazionale di Hamad.



Il brano acustico ‘Ain't Nobody’ accompagna la campagna che collega il viaggio di Padukone con Qatar Airways a un nuovo livello di lusso ed eleganza. L'attrice presenta la Premium Experience a disposizione dei clienti di Qatar Airways che transitano presso l'Hamad International Airport.



L'amministratore delegato del Gruppo Qatar Airways, Akbar Al Baker, ha commentato: "In Qatar Airways siamo costantemente alla ricerca dell'eccellenza. Questa collaborazione unisce raffinatezza e grazia e Deepika Padukone mostra come Qatar Airways offra ai suoi clienti esperienze premium pluripremiate sia in cielo che a terra. Deepika Padukone è una scelta ovvia, in quanto ha il giusto appeal globale e il giusto carisma per il nostro brand. Siamo davvero felici di avere Deepika Padukone a bordo di Qatar Airways come nostra global brand ambassador".