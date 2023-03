Ancora rinvii per l’ingresso sul mercato dell’A321xlr: ora si guarda a fine 2024 o 2025

L’oggetto del desiderio delle compagnie aeree di mezzo mondo continua a farsi desiderare e probabilmente lo farà per almeno un altro anno, se non due. Bisognerà attendere ancora a lungo per vedere in servizio l’atteso A321xlr. L’aereo narrowbody che sarà capace di coprire anche distanze a lungo raggio cambiando la tipologia dell’offerta.

Secondo quanto anticipato da Bloomberg le ultime stime vedrebbero le prime consegne a partire dalla seconda metà del 2024, ma diversi analisti prevedono che ciò non potrà avvenire prima del 2025. Diversi i fattori che hanno determinato i nuovi ritardi che, come noto, stanno interessando tutti i produttori degli aerei.



In primo luogo c’è il problema dei ritardi nelle consegne da parte dei fornitori, in particolare sui componenti elettronici; inoltre gli organismi di controllo per la sicurezza avrebbero richiesto ulteriori controlli e miglioramenti in particolare per quanto riguarda i serbatoi del carburante: questi sono stati ampliati notevolmente per permettere di arrivare alle lunghe distanze, ma i controlli avrebbero evidenziato ancora qualche rischio di incendio.