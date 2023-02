Wizz Air sospenderà i voli sulla Moldavia dalla metà di marzo

Wizz Air sospenderà le operazioni di volo sulla Moldavia a partire dal 14 marzo. Motivo: la compagnia non ritiene di essere in grado di garantire la sicurezza sullo spazio aereo del Paese. Una spiegazione che il Governo del Paese ha stigmatizzato non ritendendo che attualmente ci siano pericoli.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, si tratta dell’unica compagnia aerea che ha preso questa decisione, motivata dallo stesso vettore low cost con questa nota: “La sicurezza dei passeggeri e dell'equipaggio rimane la priorità numero uno di Wizz Air e in seguito ai recenti sviluppi in Moldavia e al rischio elevato, ma non imminente, nello spazio aereo del paese, Wizz Air ha preso la difficile ma responsabile decisione di sospendere tutti i voli per Chisinau dal 14 marzo”.



Con l’uscita da Chisinau la compagnia aumenterà l’operativo dallo scalo di Iasi in Romania, da dove cresceranno le frequenze verso numerose destinazioni, tra cui Milano Bergamo, Bologna, Roma Ciampino, Roma Fiumicino e Treviso.