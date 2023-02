Ita Airways, terzo volo sulla Roma-New York per l’estate

Salgono a 3 i voli sulla Roma-New York di Ita Airways per l'estate. La compagnia aerea ha annunciato l'aggiunta di un'ulteriore frequenza tra Fiumicino e il Jfk a partire dal 1° giugno 2023.

Operato con A330, il nuovo servizio AZ602 decollerà tutti i giorni alle 9.15 dallo scalo romano per atterrare alle 13 local time a New York.



Il collegamento aggiuntivo si affiancherà all'AZ608 delle 10.10 e all'AZ610 delle 15.10.



Il volo di ritorno partirà dalla Grande Mela alle 18.05 local time, per arrivare nella Capitale alle 8.40 del mattina.



I biglietti sono già acquistabili su tutti i canali di vendita del vettore.