Luton, cambiano le regole per liquidi e pc

Anche Luton, come diversi altri aeroporti nel mondo, si prepara a modificare le regole per l'imbarco di liquidi e dispositivi elettrocni.

Grazie all'adozione delle nuove tecnologie per scannerizare i bagagli, come riporta ttgmedia.com i viaggiatori potranno imbarcarci nello scalo inglese senza rimuovere liquidi e pc dal bagaglio.



Il meccanismo renderà anche più veloci le operazioni dei controlli di sicurezza e dunque ridurrà le code, che per gli aeroporti del Regno Unito hanno rappresentato un serio problema nel corso dell'ultima estate.



Secondo il piano, le nuove postazioni dovrebbero essere attive a partire dal quarto trimestre di quest'anno.