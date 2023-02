Volotea, domani personale navigante in sciopero per 4 ore

Possibili cancellazioni e ritardi nella giornata di domani per chi viaggia con Volotea. È confermato lo sciopero del personale navigante della low cost, indetto da Uiltrasporti.

L’agitazione si terrà nel pomeriggio per quattro ore, dalle 13 alle 17, interessando tutti gli scali della Penisola in cui opera il vettore.



Al centro delle proteste il mancato confronto con i vertici della compagnia sui contratti. "La Uiltrasporti - scrive il sindacato in una nota - da mesi chiede, inascoltata, l’avvio della trattativa per la stipula di un contratto collettivo di lavoro coerente con la normativa italiana e con i minimi salariali del Ccnl".



"Qualora - conclude - l'atteggiamento della Societànon dovesse variare radicalmente continueremo nella nostra azione sindacale e legale in tutte le sedi previste".