United Airlines raddoppia il volo estivo Napoli-New York

United Airlines potenzia il collegamento stagionale Napoli-New York/Newark raddoppiando i voli da una a due volte al giorno durante il picco estivo 2023.

Il collegamento sarà operativo dal 6 maggio al 28 ottobre 2023, con un raddoppio delle frequenze dal 23 giugno al 7 settembre 2023.

Il volo stagionale aggiuntivo da Napoli si somma ai voli giornalieri operati tutto l’anno da Milano e Roma a New York/Newark, ai giornalieri stagionali da Roma a Chicago e Washington Dulles, da Milano a Chicago e da Venezia a New York/Newark, nonché alla nuova tratta stagionale giornaliera Roma - San Francisco, che inizierà il 26 maggio 2023.



United è la compagnia aerea che offre collegamenti diretti dall’Italia agli Stati Uniti dal maggior numero di aeroporti italiani e, durante la stagione estiva 2023, offrirà fino a 10 collegamenti giornalieri diretti.



"Siamo entusiasti di tornare a Napoli per l'estate 2023, annunciando un ulteriore volo giornaliero e di espandere ulteriormente la nostra rete di collegamenti tra l'Italia e gli Stati Uniti – ha spiegato Walter Cianciusi, country sales manager Italia di United -. Ci aspettiamo un'altra estate intensa per il segmento internazionale e siamo lieti di poter offrire ai nostri clienti nel Sud Italia ancora più opzioni di viaggio, con la possibilità, dal nostro hub di New York/ Newark di oltre 90 collegamenti in tutto il continente americano".



“Il raddoppio del volo giornaliero per New York è il segnale concreto dopo l’ottima risposta del mercato ma è anche e soprattutto il risultato di una accordo con un partner come United, che ha saputo cogliere l’enorme potenzialità del mercato campano – ha aggiunto Roberto Barbieri, amministratore delegato di Gesac -. L’incremento delle frequenze si traduce in un sostanziale sviluppo della connettività per lo scalo partenopeo che, attraverso veloci e comode connessioni dall’hub di New York/Newark, consentirà ai passeggeri di proseguire verso numerose destinazioni fra Stati Uniti, Canada, Caraibi e America Latina. Ancora una volta, l’aeroporto di Napoli gioca un ruolo cruciale e trainante nello sviluppo della filiera economica legata al turismo e ai trasporti”.