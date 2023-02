Airplus Business Travel Index: le differenze tra Italia e resto d'Europa

Viaggi d’affari italiani? Meno concentrati sulle classi business in volo e in prevalenza al maschile. Sono questi alcuni degli aspetti che emergono dall’Airplus Business Travel Index relativo al 2022 e che a livello generale sancisce il ritorno alla normalità per il settore, anche se con numerosi cambiamenti.

Nell’analisi emerge che in Italia l’utilizzo della classe business si attesta ad un 5,3% sul totale biglietti venduti, dopo un calo nel 2021 (4,1%) e si torna a livelli poco più alti del 2019 (5,1%). Da notare come da noi si utilizzi meno la classe business rispetto agli altri paesi europei: la percentuale di biglietti business venduti in Europa nel 2022 è infatti del 10,7% sul totale.



Un altro aspetto riguarda il genere “In Italia – dice lo studio -, la predominanza maschile nei viaggi d’affari si rivela ancora più schiacciante che a livello medio europeo (82,2% contro il 79,8% del continente). Nel 2022 le viaggiatrici d’affari italiane sono state il 17,2%, una percentuale pressoché identica al 2019, mentre nel 2021 il dato era sceso al 12,7%”.