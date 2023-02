Air India cerca 900 piloti da assumere

Risale a pochi giorni fa la notizia del maxiordine di Air India, che ha firmato accordi per 470 aerei in totale.

Ora la compagnia aerea asiatica compie un ulteriore passo avanti e annuncia l'intenzione di ampliare l'organico per alimentare la mole di aeromobili: entro il 2023 progetta di assumere 4.200 membri dell'equipaggio e 900 piloti. Un piano di espansione che, come sottolinea simpleflying.com, rappresenta un'espansione senza precedenti per il settore dell'aviazione.



Di pari passo proseguirà l'espansione del network nazionale e internazionale, che comporterà anche nuove assunzioni sul fronte della manutenzione.



Secondo gli analisti, Air India una volta ricevuti tutti i nuovi aerei avrà bisogno di 6.500 piloti; nell'anno in corso entreranno in forze 30 degli aeromobili ordinati.