Heathrow rilancia il piano di espansione dell'aeroporto

Nonostante i problemi legati al personale dopo gli anni della pandemia, Heathrow non abbandona i progetti di espansione, anche alla luce dell'incremento della domanda.

Il management dello scalo inglese ha annunciato i risultati annuali, che hanno visto una perdita di 684 milioni di sterline, mitingando il -1,27 miliardi dell'anno precedente. Allo stesso tempo, il numero dei passeggeri è triplicato rispetto al 2022, passando da 19,4 a 62 milioni, ovvero il 77% rispetto ai valori 2019.



Nonostante i risultati e le difficoltà nel reperimento del personale (che ha spinto la scorsa estate a fissare un limite massimo di passeggeri per lo scalo), il management ha confermato che l'espansione, accantonata durante la pandemia, resta probabile. Attualmente è in corso un lavoro di revisione della situazione attuale per progettare gli eventuali interventi.