Ita Airways: dopo l'intesa con i sindacati retribuzioni ai livelli dell'ex Alitalia

Gli stipendi di piloti, assistenti di volo e personale di terra di Ita Airways torneranno ai livelli della vecchia Alitalia, ma con i dovuti adeguamenti. Sono questi in sostanza i termini dell’accordo tra la compagnia e i sindacati che sono stati ufficializzati nella serata di ieri, dopo il via libera del cda di Ita, e che hanno determinato la revoca dello sciopero del prossimo 28 febbraio.

Grazie all’intesa tutti i livelli sono stati allineati ai contratti di settore e questo consentirà, per esempio, a comandanti e piloti di avere, tra retributivo e integrativo, di avere un incremento medio del 50 per cento rispetto agli stipendi attuali mentre per gli assistenti di volo il balzo in avanti sarebbe del 38 per cento. Più limitata la crescita relativa agli stipendi del personale di terra, +15 per cento, secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore.