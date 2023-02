Emirates, la plastiche usate a bordo diventano kit di cortesia

Emirates punta sulla sostenibilità. Nel corso del 2022 la compagnia aerea ha riciclato più di 500.000 chilogrammi di plastica e vetro, raccogliendo le bottiglie utilizzate a bordo per riadoperarle e trasformarle in amenities.

A bordo di ogni volo che atterra, infatti, il personale di cabina di Emirates lavora rigorosamente per separare rapidamente le bottiglie di vetro e di plastica, che verranno poi inviate presso un impianto di riciclaggio a Dubai. Il vetro viene separato per colore e frantumato e successivamente viene inviato ai produttori di vetro negli Emirati Arabi Uniti per essere incluso all’interno delle miscele per nuove bottiglie. Le bottiglie di plastica, invece, vengono pulite, sminuzzate, e inviate ai produttori per realizzare altri prodotti in plastica. Di conseguenza, ogni anno Emirates ed Emirates Flight Catering deviano migliaia di chilogrammi di vetro e plastica dalle discariche.



Il vettore ha diverse iniziative che si concentrano sul riutilizzo della plastica o sull'utilizzo di materiali sostenibili: coperte realizzate in plastica riciclata; giocattoli per bambini; e kit di cortesia di bordo.