Latam investe sulla flotta: in arrivo 15 nuovi aerei

Un totale di 15 nuovi aeromobili che si andranno ad aggiungere ai 16 A320neo già operativi, con il debutto del primo A321neo. Latam si prepara ad ampliare la flotta, con un piano che prevede l'ingresso di oltre 100 aeromobili entro la fine del decennio. I nuovi ingressi comprendono A320neo, A321neo e A32Xlr; il primo di questi ultimi entrerà in servizio nel 2025.

"Il rinnovo della flotta che stiamo portando avanti - commenta Sebastián Acuto, direttore della flotta e dei progetti del vettore - è pienamente in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e ci avvicina all'obiettivo di diventare un gruppo a zero emissioni entro il 2050. L'aereo Airbus A320neo ha motori più efficienti, presenta miglioramenti in termini aerodinamici e tecnologie che forniscono un consumo di carburante inferiore del 20%, con una riduzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto".



Attualmente, il gruppo Latam dispone di 311 aeromobili, 57 Boeing (modelli 767, 777 e 787) e 238 Airbus (modelli 319, 320, 320neo e 321).