Air France: tre voli speciali tra Los Angeles e Nizza per il prossimo Festival di Cannes

Da Los Angeles a Nizza direttamente in aereo per partecipare al Festival del Cinema di Cannes che si terrà il prossimo mese di maggio. Saranno tre i voli speciali che verranno operati da Air France in occasione dell’importante appuntamento che ogni anno attrae appassionati da tutto il mondo in Costa Azzurra.

I voli saranno operati con un A350-900 con 324 posti di cui 266 in economy, 24 in premium economy e 34 in business. Questi collegamenti andranno ad aggiungersi ai regolari voli di linea operati tra Los Angeles e Parigi, che durante la stagione estiva arriveranno a raggiungere fino a 26 frequenze alla settimana.