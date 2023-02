Inizio settimana e meglio di notte: i momenti ideali per prenotare i voli

Martedì il giorno migliore, la domenica (e più in generale il weekend) il peggiore. Sono queste le giornate individuate come più adatte a prenotare un volo se si è alla ricerca del prezzo migliore. Un’analisi che fa emergere come tendenzialmente nel corso della settimana i prezzi vadano progressivamente a salire per poi ridiscendere in quella successiva.

L’analisi è stata effettuata da Jetcost, che ha preso in esame 250 casi tra compagnie aeree e agenzie online scandagliando l’andamento degli ultimi 12 mesi. Lo studio ha valutato anche l’orario più adatto per questo tipo di attività individuando nella mattina presto e nella sera/notte gli orari ideali, mentre da evitare il periodo di pranzo, si legge su Corriere.it.



Ovviamente anche la prenotazione anticipata ha un effetto positivo con un risparmio del 10 per cento se la prenotazione avviene almeno due mesi prima. Infine i periodi migliori per volare in base ai prezzi: naturalmente fuori stagione e in particolare a gennaio, febbraio, marzo e settembre.