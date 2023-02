Una pista sul mare per ampliare l'aeroporto di Barcellona El Prat: il video del progetto

Una pista sul mare. Questa sarebbe la proposta al vaglio del Governo catalano per ampliare l'aeroporto di Barcellona El Prat.



Secondo quanto anticipato da La Vanguardia, il progetto prevede una piattaforma lunga 3,4 chilometri, destinata all'atterraggio di aerei di lungo raggio.



La piattaforma fungerebbe da estensione dello scalo e sarebbe collegata ad esso attraverso una lingua di terra.



L'investimento complessivo per la realizzazione dell'opera si aggirerebbe sui 2,100 milioni di euro.



Nel video in alto - pubblicato dal quotidano spagnolo - il rendering del progetto.