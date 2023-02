Germania: dopo il caos Lufthansa, domani sciopero in 7 aeroporti. Voli a rischio

Un altro giorno di passione per il trasporto aereo tedesco. Risolto il caos Lufthansa, che ieri ha causato la cancellazione di centinaia di voli per un guasto ai sistemi informatici del Gruppo, nuovi disagi potrebbero paralizzare il traffico nei cieli della Germania nella giornata di domani. Un’ondata di scioperi interesserà infatti 7 aeroporti tedeschi, compresi gli hub di Francoforte e Monaco.

L’agitazione - riporta Ansa.it - è stata indetta dal sindacato Verdi per sostenere la richiesta dei lavoratori degli scali per salari più alti.



Secondo le prime stime, ritardi e cancellazioni potrebbero lasciare a terra decine di migliaia di passeggeri, con notevoli ripercussioni sul traffico europeo e non solo.



Per limitare i disagi, il Gruppo Lufthansa ha invitato i clienti a consultare lo stato dei voli sul suo sito prima di recarsi in aeroporto.