Perché gli italiani scelgono il treno, l’indagine Trainline

Lo scelgono per l'aspetto economico e quello ambientale, ma lo prenotano ancora sottodata. Aumenta la percentuale di italiani che viaggiano in treno e il last minute è un fenomeno che interessa anche questo tipo di spostamenti. A sostenerlo Trainline, la piattaforma europea indipendente per la prenotazione dei biglietti dei treni, che ha analizzato il comportamento degli italiani e le loro abitudini grazie ai dati provenienti dalla propria piattaforma, combinati con i risultati di una ricerca commissionata a YouGov per indagare le opinioni e le abitudini degli italiani.

Si prenota solo cinque giorni prima di partire

Dai risultati emerge che le prenotazioni vengono effettuate in media solo cinque giorni prima della partenza, rispetto ai 10 giorni prima dei francesi, ai 12 giorni degli spagnoli e ai 15 giorni di anticipo dei tedeschi. L’orario di prenotazione preferito dagli italiani risulta essere nel pomeriggio, per la precisione alle 16, a differenza invece degli spagnoli che preferiscono acquistare i biglietti del treno in orario mattutino, in particolare alle 10.



In aumento, sempre in Italia, la predilezione per i viaggi notturni, le cui prenotazioni sono salite dell’85% rispetto al 2021.

L’aspetto economico resta, comunque, fondamentale: il 67% delle persone interpellate afferma infatti di considerare il prezzo come il fattore chiave nella scelta del mezzo di trasporto da utilizzare per raggiungere la propria destinazione.



I vantaggi della prenotazione anticipata

A questo proposito i dati Trainline mostrano come la prenotazione anticipata consenta un risparmio considerevole. Nel 2022, ad

esempio, acquistando un biglietto ferroviario sulla tratta ad alta velocità Milano-Roma più di un mese prima della partenza era possibile risparmiare il 45% sul costo. A questo si

aggiunge come il prezzo medio pagato dagli utenti di Trainline per un biglietto sulla tratta Milano-Roma sia passato da 76 euro nel 2021 a 60 nel 2022, con una diminuzione del 21%.



“Sia i dati raccolti tramite l’indagine YouGov, sia i numeri della nostra piattaforma - commenta Andrea Saviane, country manager di Trainline per l’Italia - evidenziano l’apprezzamento che gli italiani nutrono nei confronti del treno. E non solo da un

punto di vista puramente economico di risparmio, ma anche per quel che riguarda l’esperienza di viaggio in sé e la possibilità di spostarsi in maniera più responsabile nei confronti dell’ambiente”.